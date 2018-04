Vendas da Volkswagen no mundo caem 21% em 12 meses

A montadora alemã Volkswagen disse que as vendas do grupo em janeiro no mundo caíram 21% em comparação com igual mês do ano passado, para 382 mil unidades, por causa da crise econômica e financeira. As vendas da marca Volkswagen caíram 14%, para 246,7 mil unidades. Veja também: Ato de metalúrgicos bloqueia Via Anchieta em frente à Volks Reino Unido tem maior desemprego em 9 anos Entenda o novo plano dos EUA para resgatar bancos De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A companhia disse que sua fatia de mercado na Alemanha cresceu de 32,2% para 32,9% nessa base de comparação; na Europa Ocidental, passou de 18,7% para 20,1%e nos EUA aumentou de 2% para 2,7%. "Apesar das condições de mercado difíceis, estamos mantendo nossas metas de longo prazo", disse o diretor de vendas e marketing do grupo, Detlef Wittig, em comunicado. As informações são da Dow Jones.