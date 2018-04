Vendas da Wal-Mart cresceram 11% em julho A varejista norte-americana Wal-Mart Stores Inc. anunciou que as vendas de mesmas lojas (abertas há mais de um ano) aumentaram 4,5% em julho, abaixo da expectativa dos analistas de um crescimento de 5,2%. As vendas totais nas quatro semanas encerradas em 2 de agosto cresceram 11% para US$ 17,79 bilhões, de US$ 16,02 bilhões em 2001. As vendas de mesmas lojas da divisão Wal-Mart aumentaram 5% em julho e as vendas de mesmas lojas da divisão Sam´s Club subiram 1,9%. As vendas totais no mês das lojas Wal-Mart cresceram 12,1% para US$ 11,32 bilhões, de US$ 10,1 bilhões em 2001. As vendas totais das lojas Sam´s Club tiveram alta de 7,3% para US$ 2,29 bilhões, de US$ 2,13 bilhões no ano passado. A empresa também prevê que o resultado do segundo trimestre cumprirá ou excederá estimativa anterior de lucro por ação de US$ 0,44 a US$ 0,45. A Thomson First Call produziu uma estimativa de lucro por ação de US$ 0,45 no segundo trimestre. No segundo trimestre de 2001, a Wal-Mart lucrou US$ 1,62 bilhão (US$ 0,36 por ação) sobre vendas de US$ 53,27 bilhões. Excluindo itens, a companhia teve lucro de US$ 0,37 por ação.