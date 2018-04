Vendas dão sinais de melhora no comércio paulista Os indicadores do comércio em São Paulo estão mostrando alguns sinais de melhora. De acordo com a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), as vendas em março ficaram estáveis, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Mas, considerando que neste ano a Páscoa deixou o mês mais curto, com menos dias úteis, a estabilidade é um sinal positivo. Com o feriado da última sexta-feira, o movimento na cidade ficou comprometido, disse o economista da ACSP, Marcel Solimeo. A média diária de consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) registrou queda de 3%, mas as consultas diárias ao UseCheque subiram 5,9%, de acordo com balanço divulgado pela entidade. O SCPC serve de termômetro de consulta para compras de maior valor (em média, R$ 300), enquanto o UseCheque avalia o movimento das compras de menor valor, feitas geralmente à vista. A tendência de queda de juros pode melhorar os indicadores nos próximos meses, aposta a entidade. O calote no mês de março também começa a dar mostras de refluxo. O número de registros recebidos (carnês em atraso) apresentou uma queda de 12,6% em relação a março de 2001. Já os registros cancelados, ou seja, carnês que foram renegociados e a dívida foi quitada, tiveram um incremento de 14,1%. A inadimplência líquida (número de registros recebidos menos os cancelados, dividido pelo total de consultas), portanto, registrou queda: de 9,3% no ano passado para 6% em março deste ano. Ou seja, a cada cem carnês, apenas seis não foram pagos. Em nível nacional, o número de cheques sem fundo também recuou no mês de março. De acordo com dados do Banco Central, em janeiro foram 3,48 milhões em janeiro, 25,5% a mais do que em janeiro do ano passado. Em fevereiro, foram 2,74 milhões, 11% a mais do que no mesmo mês de 2001, e em março, essa tendência ficou negativa. Foram 3,34 milhões de cheques sem fundo, 0,5% a menos do que em março de 2001. Mesmo considerando o número menor de dias úteis, a tendência de redução de crescimento é confirmada. As concordatas de empresas também recuaram no balanço trimestral da associação. Nos primeiros três meses deste ano, foram requeridas 14 concordatas, 22% a menos do que no ano passado. O número de falências também caiu. Passou de 208 no primeiro trimestre de 2001 para 192 no mesmo período deste ano. Na análise mês a mês, entretanto, as falências subiram 20% no mês passado, em relação ao mesmo período de 2001. De acordo com a avaliação da entidade, o número absoluto ainda está dentro da normalidade. Foram 532 falências requeridas no terceiro mês do ano. Numa análise setorial, a solvência das empresas atinge mais o setor de comércio. Das cerca de mil falências requeridas no trimestre em São Paulo, 178 foram de indústrias, 244 de serviços e 592 de comércio.