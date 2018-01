Vendas de automóveis atingem 2º melhor resultado do ano O desempenho das vendas de automóveis no varejo atingiu o segundo melhor desempenho mensal do ano em outubro. O volume de vendas de automóveis e comerciais leves somou 166.755 unidades, contra 151.148 unidades de setembro. Trata-se de um crescimento de 10,33%. O melhor resultado mensal do ano foi verificado em agosto. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o desempenho do mês passado também é o melhor resultado para um mês de outubro desde 1997, quando foram vendidas 189 mil unidades. O mercado continua aquecido principalmente por causa dos longos prazos para o financiamento, que permite prestações mais baixas. Na comparação com outubro de 2005, quando foram negociadas 130.630 unidades, o setor cresceu 27,65%. No acumulado do ano, as vendas alcançaram 1.460.471 unidades, um desempenho 12,82% melhor que o do mesmo período de 2005. Caminhões, ônibus e motos Segundo a entidade, em outubro foram vendidos 7.051 caminhões, ante 6.626 unidades em setembro, uma alta de 6,41%. Comparando com o resultado de outubro do ano passado, quando foram comercializadas 5.787 unidades, o segmento evoluiu 21,84%. No entanto, na comparação entre os acumulados, o segmento retraiu. Foram vendidas 62.640 unidades de janeiro a outubro de 2006, contra 66.064 unidades no mesmo período do ano anterior, numa queda de 5,18%. O segmento de ônibus registrou decréscimo em outubro. O volume de vendas diminuiu de 1.463 unidades para 1.323 unidades de setembro para outubro. Comparando os acumulados, o setor cresceu 23,73%, saltando de 12.175 para 15.064. O segmento de motos alcançou crescimento de 5,74%, saltando de 106.677 unidades em setembro para 112.805 em outubro. De janeiro a outubro de 2006, foram negociadas 1.039.667 motos, ante 820.796 unidades em igual período do ano passado, uma alta de 26,67%. A Fenabrave informa ainda que em outubro foram vendidos 5.321 implementos rodoviários, contra 5.135 unidades em setembro, um acréscimo de 3,62%.