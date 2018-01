Vendas de automóveis crescem em 2000 A indústria automotiva nacional iniciou em 2000 a recuperação dos números de produção e vendas, depois de ter perdido mercado em 99. O balanço do ano passado, divulgado na última sexta-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), indica a aumento de 14% em vendas no varejo (das concessionárias aos consumidores) em relação a 1999. Segundo o presidente da Anfavea, José Carlos Pinheiro Neto, caso a previsão de juros mais baixos e crescimento econômico seja confirmada, este ano devem ser produzidos 1,850 milhão de veículos. Segundo dados da entidade, a indústria produziu, em 2000, 1,670 milhão de veículos, 23,7% a mais do que em l999, quando foram produzidos 1,350 milhão de unidades. Os dados incluem veículos de passeio, caminhões e ônibus (exceto máquinas agrícolas).