Vendas de automóveis sobem 30,5% em março ante fevereiro As vendas de automóveis e comerciais leves somaram em março 140.821 unidades e foram 30,5% maiores do que em fevereiro (107.855 unidades). Em comparação com as vendas de março de 2004 (132.457 unidades), as vendas subiram 6,3%. No acumulado do ano até março, foram comercializados 348.403 automóveis e comerciais leves, 4,9% a mais do que no primeiro trimestre de 2004 (331.868 unidades). Os dados foram divulgados hoje pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), elaborado com base no número de emplacamentos de veículos novos nacionais e importados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). De acordo com a Fenabrave, as vendas de caminhões em março (7.211 unidades) subiram 24,2% sobre fevereiro (5.802 unidades). Em relação a março de 2004 (7.186), as vendas se mantiveram praticamente estáveis. No acumulado do ano, as vendas de caminhões somam 19.250 unidades, com aumento de 6,5% sobre os primeiros três meses de 2004.