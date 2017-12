Vendas de automóveis sobem 5,77% em setembro As vendas de automóveis e veículos comerciais leves em setembro somaram 128.731 unidades e foram 5,77% maiores do que no mês passado. Em comparação ao mesmo período de 2003, houve alta de 8,97%. No acumulado do ano até setembro, as vendas chegaram a 1,051 milhão de unidades, um aumento de 12,71% sobre os primeiros nove meses de 2003. Os dados estão no relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), representante das concessionárias, divulgado hoje. Os números são baseados nos emplacamentos de veículos novos nacionais e importados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Ainda segundo a Fenabrave, a GM fechou o acumulado do ano até setembro na dianteira das vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil, com 24,51% de participação, seguida de perto pela Fiat, que registrou 23,77%. Em terceiro lugar, ficou a Volkswagen, com 22,16%. Caminhões Já a comercialização de caminhões caiu pela primeira vez este ano. O total comercializado de caminhões em setembro - 7.156 unidades - foi 2,13% menor do que em agosto. Mas na comparação com o ano passado, o número ainda é muito positivo: em relação a setembro de 2003, as vendas foram 28,40% maiores. De janeiro a setembro, as vendas de caminhões somam 60.225 unidades, 24,27% a mais do que no mesmo período em 2003. A empresa que mais vendeu foi a Mercedes-Benz, com 30,53%, seguida pela Volkswagen, com 28,75%.