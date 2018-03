Vendas de automóveis voltam a crescer As vendas de automóveis e comerciais leves em abril apresentaram recuperação ante março. Foram comercializados 102.190 veículos, um crescimento de 6,2% na comparação com o mês anterior. Em relação a abril do ano passado o desempenho teve queda de 22,5%. No acumulado dos quatro primeiros meses do ano, as vendas do segmento somam 417.214 unidades, 7% abaixo dos números registrados no mesmo período de 2002. Entre janeiro e abril, a Fiat liderou as vendas, com 25 5% de participação, seguida pela General Motors, com 24,7%. A Volkswagen não está conseguindo uma recuperação e vem mantendo-se no terceiro lugar no ranking, com 22,4% de participação nas vendas. A Ford está em quarto lugar, com 10,5%, a Renault em quinto, com 4,3%, e a Peugeot em sexto, com 3,1% das vendas. Os resultados são preliminares. Os dados oficiais de produção, venda e exportação de veículos serão divulgados na próxima semana pela Anfavea (associação das montadoras).