Vendas de carros na China crescem 83,6% em setembro As vendas de carros de passeio na China aumentaram 83,6% em setembro na comparação com igual mês do ano passado, para 1,02 milhão de unidades, informou a associação que reúne as montadoras do país. As vendas totais de veículos cresceram 77,9% nessa base de comparação, para 1,33 milhão de unidades. "Setembro é geralmente um mês movimentado, e esperávamos um desempenho robusto", disse a associação em comunicado. No acumulado de janeiro a setembro, as vendas de carros de passeio aumentaram 41,9% frente a igual intervalo do ano passado, para 7,24 milhões de unidades. As vendas totais de veículos cresceram 34,2% nesse período, para 9,66 milhões de unidades.