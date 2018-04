Vendas de carros na Europa sobem

Depois da retomada, ainda que tímida, da produção industrial, a Europa comemorou ontem o primeiro aumento na venda de automóveis em 14 meses. A alta de 2,4% em junho foi anunciada pela Associação de Construtores Automotivos Europeus (Acea), em Bruxelas. O problema: elas foram impulsionadas por programas de incentivos, com redução de impostos. E Alemanha e França, as duas maiores economias do bloco, anunciaram que as isenções vão acabar. Os dados divulgados ontem pela Acea revelam a profunda divisão econômica no continente. Enquanto o mercado automobilístico da Europa Ocidental parece iniciar a retomada, o do Leste Europeu continua caindo - no mês passado, o recuo foi de 25,3%. Em toda a UE, 1,46 milhão de automóveis foram vendidos, com destaque para a Alemanha, onde o aumento chegou a 40,5%; a Itália, com 12,4% mais volume; e a França, com 7%. Duas grandes economias do bloco, contudo, continuaram puxando as estatísticas para baixo em junho: Espanha, com queda de 15,9%, e o Reino Unido, 15,7%. As cifras azuis do mês passado foram insuficientes para apagar a crise do setor no primeiro semestre de 2009. No período, foram vendidos 7,43 milhões de veículos, 11% - ou quase um milhão de unidades - a menos do que no ano passado. Em todo o bloco econômico, apenas a Alemanha, com aumento de 26,1% nas vendas, e a França, cujo mercado estagnou em 0,2%, escaparam da retração. A performance positiva foi sustentada por programas de incentivo governamentais - como queda de impostos ou descontos subsidiados pelo poder público para troca renovação da frota - em 13 países do bloco. "Os países que mais concederam incentivos registraram crescimento", afirmou Quynh-Nhu Huynh, diretor de Economia e Comunicação da Acea. Mesmo com a melhora do cenário, a associação continua a prever um ano de 2009 ruim para o mercado de automóveis. Por suas projeções, as vendas cairão 35% no conjunto do ano. O pessimismo é tamanho que o executivo brasileiro Carlos Ghosn, diretor-presidente da Renault e presidente da Acea, prevê um ano de 2010 "tão difícil como o atual". Parte das adversidades do setor deverá ser causada pelo fim dos programas temporários de incentivo, criados pelos governos europeus a partir de dezembro. De acordo com a consultoria Euler Hermes SFAC, os incentivos permitiram que a queda nas vendas fosse reduzida em 12% a 13% desde então. Christian Estros, ministro da Indústria da França - país que vem concedendo subsídios de até 2 mil para a compra de veículos novos e menos poluentes -, anunciou na segunda-feira que o Palácio do Eliseu deve adotar o fim progressivo dos incentivos a partir do fim do ano, uma forma de evitar um novo choque no mercado. Até 9 de julho, o programa de incentivos francês foi usado na compra de 230 mil automóveis novos, gerando despesa extra de 230 milhões ao Estado - mais do que o previsto em orçamento para o ano todo.