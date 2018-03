Vendas de carros na França são as maiores desde 2001

De acordo com o diário financeiro, apenas em dezembro as vendas foram 40% maiores do que as de igual mês do ano passado, já que os compradores correram para aproveitar as vantagens oferecidas pelo governo para a troca de carros. Os incentivos foram criados há um ano para ajudar o setor automotivo francês. Eles cairão de mil euros para 700 euros por carro a partir do dia 1º e, depois, para 500 euros em julho. As fabricantes e concessionárias francesas também têm oferecido promoções.

A magnitude do aumento em dezembro foi exacerbada pelo fato de as vendas em dezembro de 2008 terem caído substancialmente com o aprofundamento da recessão econômica global. O jornal não cita fontes, mas afirma que as montadoras Renault e PSA Peugeot foram beneficiadas pelo aumento das vendas. As informações são da Dow Jones.