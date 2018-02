Vendas de carros sobem 7,54% em agosto ante julho As vendas de automóveis e comerciais leves cresceram 7,54% em agosto de 2006 sobre julho, totalizando 169.909 unidades. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, foram vendidas 1,142 milhão de unidades, alta de 11,27% sobre igual período de 2005. As informações são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), com base no número de emplacamentos de veículos novos nacionais e importados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O desempenho ficou acima das previsões da consultoria MB Associados, que estimava vendas de 156.367 automóveis e comerciais leves em agosto. De acordo com a Fenabrave, as vendas de caminhões em agosto foram de 6.923 unidades, um aumento de 13% sobre o mês anterior. No acumulado do ano foram comercializados 48.963 veículos pesados, um recuo de 9,06% ante o mesmo período de 2005. Liderança A Fiat manteve a liderança das vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil no acumulado do ano até agosto, com 25,08% de participação. A VW e a GM ficaram empatadas na segunda colocação com 22,54% e 22,39%, respectivamente. A Ford veio em seguida, com 11,34% do mercado. Na faixa dos 3% de mercado, a briga continuou acirrada, com ligeira vantagem para a Honda, que teve 3,76% de market share de janeiro a agosto. A Toyota fechou o período com 3,71%, seguida pela Peugeot (3,39%) e Renault (3,83%). No mercado de caminhões, a Mercedes-Benz (marca da DaimlerChrysler) foi líder até agosto, com 32,64% de participação no mercado doméstico, mantendo a distância em relação à Volkswagen (29,38%).