Vendas de carros usados sobe 0,81% em junho ante maio As vendas de carros usados no Estado de São Paulo subiram 0,81% em junho, sobre maio, totalizando 85.258 unidades. Em relação a junho de 2005, o movimento subiu 44,31%. Os financiamentos caíram, e responderam por 69% das transações em junho, contra 76% no mês anterior. Os dados foram divulgados pelos revendedores independentes de carros no Estado de São Paulo, representados pela Associação dos Revendedores dos Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp). No acumulado do primeiro semestre deste ano, foram comercializados 487.682 automóveis, alta de 39,72% em relação a igual período em 2005. Em nota, a Assovesp atribui o fraco desempenho de junho na comparação com maio aos dias de menor movimento econômico por causa da Copa do Mundo. Ainda segundo a Assovesp, o mercado de caminhões usados em junho somou 5.391 unidades e apresentou aumento de 2,76% em relação a maio. Na comparação com junho do ano anterior, houve queda de 30,27% no número de caminhões comercializados. No acumulado de 2006, as vendas de veículos pesados usados caíram 30,94% em relação ao ano anterior, somando 34.148 veículos.