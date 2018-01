Vendas de celulares devem crescer 50% este ano Os pesados investimentos em propaganda feito pelas empresas de telefonia celular este ano ajudaram a aquecer as vendas do setor mesmo com a entrada de dois novos concorrentes no Rio de Janeiro, a Oi (do Grupo Telemar) e a TIM Mobile. Segundo o vice-presidente da Telefônica, Paulo César Teixeira, as vendas de aparelhos, entre novembro e dezembro, devem superar em 50% o volume registrado no mesmo período do ano passado. ?Estamos monopolizando a mídia nos últimos meses. Isso vem se traduzindo em resultados crescentes para as celulares", afirmou. Os sinais de um final de ano mais aquecido já podem ser observados e se intensificaram após o fim das eleições presidenciais. Hoje, além da Telefônica Celular, também disputa o mercado do Rio de Janeiro e Espirito Santos, a ATL, a Oi e a TIM Mobile. A Telefônica espera um forte incremento no índice de uso do celular na população brasileira, que deverá subir dos atuais 18% para 30% em 2005. Segundo Teixeira, o uso ainda é muito pequeno frente aos países da Europa, que chegam a atingir 80%. Esse potencial de crescimento é que leva a operadora a projetar um bom desempenho da operadora para o próximo ano. Teixeira reiterou que a intenção da empresa de não migrar para a tecnologia GSM, já adotada por outras concorrentes como a Oi e pela TIM. O executivo afirmou que a Telefônica irá manter as operações em CDMA. Segundo ele, esse sistema permite condições melhores para que a empresa mais tarde adote a tecnologia de terceira geração (3G). ?A tecnologia CDMA é mais moderna, tem um caminho claro de evolução para a terceira geração e não temos porque deixar de conquistar novos mercados", disse. O executivo destaca que o GSM ainda tem uma cobertura muito restrita no Brasil, deixando de atender cidades importantes como Florianópolis e Curitiba. ?Ainda não temos a cobertura de CDMA em todo o Brasil, mas devemos alcançá-la no ano que vem", disse. Hoje, o sistema da Telefônica já permite ao usuário por meio da rede 2,5G acesso à internet e a transmissão de dados com maior velocidade.