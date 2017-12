Vendas de chips caem 2,1% em dezembro nos EUA A Associação da Indústria de Semicondutores informou em San José (Califórnia) que as vendas globais de chips somaram US$ 17,9 bi em dezembro, com queda de 2,1% em relação a novembro. Em comparação com dezembro de 1999, as vendas cresceram 21,6%. A queda em novembro foi atribuída a fatores sazonais. Apesar disso, a associação prevê que a indústria de semicondutores não será capaz de cumprir a meta de crescimento de 22% este ano. As informações são da Dow Jones.