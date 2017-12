Vendas de chips cresceram mundialmente As vendas mundiais de semicondutores totalizaram US$ 16,13 bilhões em novembro de 2003, o que representou um crescimento de 25,7% sobre o mesmo mês de 2002, de acordo com dados da Associação da Indústria de Semicondutores (SIA, na sigla em inglês). O desempenho foi puxado pela demanda aquecida de chips para computadores pessoais e sistemas sem fio. Segundo a associação, as vendas dos 11 meses de 2003 ficaram 17,4% acima do resultado de igual período de 2002. Diante desse cenário, a SIA prevê que as vendas fechem o ano com um crescimento superior à meta de 15,8%.