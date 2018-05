Vendas de cimento crescem 3% em junho, apura Snic

As vendas no segundo trimestre chegaram a 17,4 milhões de toneladas, alta de 4,8% em relação ao mesmo trimestre de 2012. O resultado mostrou recuperação, já que no primeiro trimestre as vendas tiveram baixa de 1,6% ante um ano antes.

No primeiro semestre, as vendas de cimento no mercado interno totalizaram 33,6 milhões de toneladas, aumento de 1,6% sobre o mesmo período de 2012. No acumulado dos últimos 12 meses encerrados em junho, as vendas atingiram 68,9 milhões de toneladas, crescimento de 3,2% na comparação com um ano atrás.