Vendas de consórcio crescem 3,2% A venda de novas cotas de consórcios cresceu 3,2% nos primeiros quatro meses do ano, totalizando 533 mil, contra 516,7 mil no mesmo período do ano passado. O total de participantes atingiu 3,19 milhões em abril, 6,7% mais que em igual período em 2003, segundo dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios (Abac). No segmento dos consórcios de veículos automotores (automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e outros, novos e usados, nacionais e importados), o crescimento foi de 5,6% no número de participantes, que totalizou 2,80 milhões em abril. Foram comercializadas 430 mil novas cotas no quadrimestre, contra 433,7 mil nos quatro meses de 2003. O setor de motocicletas continua tendo a maior participação, com 57,2% no total de consorciados. O total de participantes de consórcios de imóveis registrou aumento de 41,6% entre abril do ano passado e deste ano, chegando a 187,8 mil. As vendas de novas cotas subiram 30,5%, para 37,2 mil nos primeiros quatro meses do ano.