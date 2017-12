Vendas de cotas de consórcios cresceram 4% até outubro De janeiro a outubro, o sistema brasileiro de consórcios cresceu 4,6% nas vendas de novas cotas em relação a 2002, com 1,34 milhão de unidades contra 1,28 milhão do ano passado. O volume de participantes também registrou alta. Em outubro, havia 3,08 milhões de consorciados, 4% a mais que os 2,96 milhões de outubro de 2002. Foram realizadas 645,9 mil contemplações, um crescimento de 3,8%. A inadimplência entre os consorciados contemplados, aqueles que já receberam seus bens, esteve em 8,2%. Imóveis Os consórcios de imóveis continuaram com performances expressivas. O total de novas cotas cresceu 47%, totalizando em outubro 90,9 mil unidades. O número de participantes ativos estava em 166,4 mil, um aumento de 39,3% sobre o período de janeiro a outubro de 2002. Eletro Já no segmento de eletroeletrônicos, em razão da mudança de perfil de atuação - os valores médios dos bens passaram de R$ 350 para R$ 4 mil -, o volume de cotas comercializadas caiu 21%, chegando a 143,3 mil no acumulado até outubro. O total de participantes ativos somou 187,8 mil, 28,1% menos que 12 meses antes. Automotores No setor de veículos automotores, o crescimento persistiu nos diversos segmentos. Nos chamados veículos leves novos - automóveis, camionetas e utilitários - houve alta de 14,9% nas vendas de novas cotas. Em dez meses deste ano, foram vendidas 287,9 mil cotas e os consorciados ativos somaram 791,8 mil, o que indica estabilidade em relação ao ano passado. Com relação aos veículos pesados, o volume de novas cotas subiu 10,3% e chegou a 35,2 mil, enquanto o total de participantes evoluiu 2,5%, de para 115,7 mil. As motocicletas e as motonetas, que detêm a maior participação do sistema de consórcios, com 56,1%, registraram elevação de 9,4% no total de participantes. Em outubro, eram 1,73 milhão de consorciados. As vendas de novas cotas cresceram 4,4%, totalizando 757,8 mil. O volume global do setor de veículos automotores (novos e usados, nacionais e importados, leves e pesados) chegou aos 2,72 milhões de participantes ativos, 5,4% mais que no mesmo mês do ano passado. As vendas de novas cotas chegaram a 1,11 milhão (+ 6,7%).