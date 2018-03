Vendas de eletroeletrônicos crescem 20% em 2004 O setor de eletroeletrônicos fechou 2004 com uma recuperação próxima de 20% nas vendas, de acordo com balanço preliminar realizado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Eletros. A avaliação foi feita com base no desempenho de dezembro. "Este é o primeiro ano, desde 2000, que o setor registra vendas maiores do que o exercício anterior, e pode significar reversão da curva de queda e o início de uma retomada", afirma Paulo Saab, presidente da entidade. A expectativa do setor é elevação de 6% das vendas. Para Saab, tal projeção depende do desempenho da economia - que para a Eletros deverá crescer 3,5% neste ano - o que está muito relacionado com a redução dos juros e dos tributos. Segundo a entidade, a queda dos preços dos eletroeletrônicos, junto com a redução do desemprego foram os principais fatores que sustentaram a recuperação do setor no ano passado. A demanda foi liderada especialmente pela linha de imagem e som, cujas vendas subiram 32,72% em comparação a 2003, e pela linha branca, que registrou expansão de 23,32%. A linha de portáteis, de acordo com a Eletros, deve fechar 2004 com uma expansão de 8,52%. No ano passado, o setor deve ter comercializado 35,78 milhões de unidades. Para este ano, a entidade espera uma taxa mais baixa de expansão, de 6%. "Em 2004, parte do resultado foi influenciado pela baixa base de comparação do exercício anterior, mas neste ano o crescimento já se dará sobre bases mais elevadas", comentou Paulo Saab. Na sua avaliação, para que esse resultado seja atingido é essencial que a política econômica não mude o atual curso. Também é fundamental uma taxa de inflação abaixo de 6%, desvalorização do câmbio pouco superior à alta do custo de vida (2%), taxas de juros em queda e aumento da massa salarial dos trabalhadores.