Vendas de eletroeletrônicos crescem 34% no 1º semestre As vendas de produtos eletroeletrônicos apresentaram crescimento de 34% no primeiro semestre de 2004, na comparação com os primeiros seis meses do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros). Na comparação entre os dois semestres, o segmento de imagem e som foi o destaque e apresentou o aumento de 50,31% nas negociações. As vendas de produtos da linha branca cresceram 25,27% e as de equipamentos eletroportáteis tiveram incremento de 25,58%. No mês de junho, em relação a igual mês de 2003, as vendas de eletroeletrônicos mantiveram desempenho próximo ao do semestre. Na média dos três segmentos, o aumento de vendas foi de 31,29%. Na linha de imagem e som, o crescimento estimado é de 45,78% em junho. Na linha de portáteis, o incremento foi de 22% e na linha branca, de 22,75%, sempre considerando a base de junho de 2003. A Eletros considerou os resultados positivos, mas ressaltou que é necessário observar que a base de comparação do ano passado é muito fraca. "Só poderemos saber se esta é uma retomada efetiva caso as vendas mantenham este ritmo de crescimento nos próximos meses", diz o presidente da associação, Paulo Saab, observando que pode estar ocorrendo apenas uma recuperação das perdas acumuladas nos últimos três anos. Apesar da cautela, a Eletros elevou sua expectativa de vendas para 2004. Inicialmente previa-se um crescimento de 4% em relação a 2003. Agora, a associação estima que as vendas poderão aumentar entre 7% e até 10%, dependendo do desempenho no segundo semestre.