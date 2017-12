Vendas de eletroeletrônicos fecharão 2003 em queda Apesar do aquecimento das vendas de bens duráveis neste final de ano, o balanço dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos é de perda de faturamento no fechamento de 2003. A Eletros, associação nacional do setor, anunciou hoje, com base em dados preliminares, uma queda de vendas de 1% na média, considerando os produtos da linha branca, de imagem e som e eletroportáteis. Com esse resultado, o setor registrará o terceiro ano consecutivo de redução do faturamento. Segundo a Eletros, as vendas reagiram a partir de setembro e outubro, mas não foi possível compensar a queda de 13% ocorrida no primeiro semestre. A linha de imagem e som, puxada pelos DVDs e televisores, foi o único segmento com incremento de vendas em relação a 2002, de 7%. Devem ser vendidos 1,6 milhão de aparelhos de DVD e 5 milhões de televisores. A linha branca e os portáteis devem amargar quedas de 7,66% e 2,39%, respectivamente. A entidade afirma que as projeções são bastante modestas para 2004, uma vez que o estímulo ao consumo neste final de ano foi provocado pelas condições de crédito e não pelo aumento de renda ou emprego. A retomada das vendas, avalia, só será possível caso se confirme a projeção de crescimento da economia em torno de 3,5% em 2004.