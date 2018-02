Vendas de Fiat Chrysler, Nissan e Honda sobem As montadoras Nissan, Honda e Fiat Chrysler divulgaram ontem os primeiros dados sobre a venda de veículos nos EUA em dezembro. Na Nissan, 117.318 veículos foram comercializados no mês, alta de 7%, e o ano fechou com recorde de vendas de 1,39 milhão de unidades. A Fiat Chrysler disse que suas vendas subiram 20% em dezembro e a Honda registrou 1,5% de alta, ambas abaixo das expectativas de analistas.