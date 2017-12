Vendas de gás da Bolívia ao Brasil crescem 10% As exportações de gás natural da Bolívia para o Brasil cresceram 10% nos primeiros dez meses deste ano, de US$ 264 milhões para US$ 290,4 milhões, informou o ministério do desenvolvimento econômico do país andino. O mercado de energia brasileiro respondeu por 76% das exportações totais da Bolívia. O governo interino da Bolívia está procurando mercados adicionais para suas vastas reservas de 50 trilhões de pés cúbicos para ajudar a estimular o crescimento econômico do país. Sindicatos e partidos de oposição, no entanto, se opõem a um grande projeto de exportação de gás natural liqüefeito para os EUA e o México por meio de um gasoduto passando pelo Chile. Depois de violentos protestos, esse grupo forçou a renúncia do presidente Gonzalo Sánchez de Lozada em outubro. Seu sucessor, Carlos Mesa, disse que vai promover um referendo no próximo ano para decidir sobre o projeto. O Brasil quer reduzir os preços e volumes de contratos de gás natural entre a Petrobras e a fornecedora de gás estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, pois a demanda brasileira pelo produto está bem abaixo do estimado. As condições de mercado hoje são muito piores do que o que os dois governos haviam imaginado há dez anos, quando os planos para construir um gasoduto de 3.150 quilômetros começaram a tomar forma.