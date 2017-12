Vendas de imóveis em São Paulo crescem 8,9% em outubro ante setembro

Em outubro foram comercializadas 1.981 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo, crescimento de 8,9% em relação a setembro, conforme levantamento do Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Comparado ao volume de 1.507 unidades comercializadas em outubro de 2016, a alta foi de 31,5%.

No acumulado de janeiro a outubro, foram vendidas 14.791 unidades, um aumento de 20,0% na comparação anual.

O Secovi destaca que sua Pesquisa do Mercado Imobiliário vem registrando crescimento nas vendas durante os últimos meses. No período de dez meses, somente janeiro, fevereiro e junho apresentaram resultados inferiores aos de 2016. "O indicador VSO (Venda Sobre Oferta) comprova esse bom desempenho. Nos últimos três meses, os índices foram superiores aos 6,6% da média do ano. Em agosto e setembro, o VSO foi de 8,7%, que subiu para 9,5% em outubro", afirma, em nota, Celso Petrucci, economista-chefe do Secovi.

Na avaliação do vice-presidente de Intermediação Imobiliária e Marketing da entidade, Flávio Prando, o crescimento de 20,0% no acumulado das vendas do ano em comparação a igual período de 2016 pode estar atrelado a vários fatores, e um deles é a "aderência da demanda aos produtos disponíveis para venda". "Também pode ser porque os preços estão adequados à renda dos consumidores, a confiança na condução da economia aumentou e o movimento de retomada do emprego está mais firme."

De acordo com dados da Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio (Embraesp), foram lançadas 2.257 unidades residenciais em outubro, alta de 0,2% frente a setembro e 20,8% abaixo dos lançamentos de outubro de 2016. No acumulado dos 10 primeiros meses do ano foram lançadas 13.724 unidades residenciais na capital paulista, 3,5% acima do registrado em igual período do ano passado.

Segundo o Secovi, no mês predominaram os lançamentos de empreendimentos de 1 e de 2 dormitórios, produtos que atendem tanto o público de renda média como aquele que busca imóveis econômicos.

Outro indicador positivo foi o Valor Global de Vendas (VGV) de 22,5% no ano, que ficou acima do índice de unidades comercializadas (20,0%). "Isso indica aumento do valor médio dos imóveis causado, em parte, pelas vendas de unidades em empreendimentos com áreas maiores e para consumidores de classe média alta", afirma.

Estoque. A capital paulista fechou outubro com 18.817 unidades disponíveis para venda. Esta oferta é formada por imóveis na planta, em construção e prontos (estoque), lançados nos últimos 36 meses (novembro de 2014 a outubro de 2017). Houve redução de 1,8% em relação a setembro e de 23,4% em comparação a outubro do ano passado.