Vendas de imóveis em SP caem 25,73% em abril Pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP) junto a 852 imobiliárias em 30 cidades do interior, do litoral e na capital paulista revela que mais uma vez o mercado imobiliário de São Paulo sofre com a situação econômica do País. Tantos as vendas (-25,73%) quanto as locações (-5,16%) recuaram em abril na comparação com março. O Creci manifestou preocupação com as quedas e ligou-as à atividade na construção civil, que registrou o pior índice de emprego em abril desde 1997, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-SP). Mais uma vez, o órgão culpou a falta de crédito pela queda na atividade do setor e do mercado imobiliário. Na capital o número de contratos de aluguel firmados em abril caiu 9,48% em comparação com março, enquanto no litoral este recuo atingiu 17,19%. Somente o interior, com alta de 4,7%, registrou bom desempenho.