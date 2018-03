Vendas de imóveis novos nos EUA caem 3,6% em setembro

As vendas de imóveis residenciais novos inesperadamente caíram em setembro, seguindo-se a cinco meses consecutivos de aumento. O dado pior reflete temores de que a falta de crédito e o desemprego mantenha o mercado imobiliário desaquecido.

Veja também:

Um ano após auge da crise, economia se recupera

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas do Brasil contra a crise

Dicionário da crise

Como o mundo reage à crise

As vendas de imóveis residenciais novos caíram 3,6% em setembro, em base sazonalmente ajustada, para a média anual de 402 mil unidades, informou o Departamento do Comércio. Economistas esperavam aumento de 2,6% nas vendas, para 440 mil. Em comparação a janeiro, pior mês para vendas de imóveis residenciais novos este ano, as vendas subiram 22,2%.

O estoque de imóveis cedeu em setembro para 251 mil residências, de 261 mil ao final de agosto. O excesso de oferta de imóveis fez os preços das residências caírem nos últimos anos. E em setembro, apesar do recuo no estoque de imóveis, os preços ficaram 9,1% abaixo de setembro do ano passado, em US$ 204,8 mil. A média de imóveis disponíveis a venda em relação ao imóveis vendidos ficou em 7,5 em setembro, mesmo nível de agosto. As informações são da Dow Jones.