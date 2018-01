Vendas de imóveis usados caem 5,2% em janeiro nos EUA As vendas de imóveis residenciais usados nos EUA caíram 5,2% em janeiro em comparação com dezembro, para uma taxa anual de 6,04 milhões de unidades, informou a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis. O dado de dezembro foi revisado para baixo, de uma taxa de 6,47 milhões para 6,37 milhões de unidades. O resultado de janeiro ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam um declínio menor, para uma taxa anual em 6,26 milhões de unidades. As informações são da Dow Jones.