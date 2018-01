Vendas de imóveis usados têm queda de 7,4% em janeiro As vendas de imóveis usados na cidade de São Paulo tiveram queda de 7,4% em janeiro, interrompendo um ciclo de quatro meses seguidos de alta. Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (Creci-SP), o índice de vendas recuou de 0,5251 em dezembro para 0,4863 em janeiro, quando foram vendidos 177 imóveis nas 364 imobiliárias consultadas. ?As férias de final de ano têm grande impacto no desempenho do mercado de imóveis usados, um movimento que já é esperado, mas as condições para uma melhoria muito rápida com plena retomada das vendas existem e com certeza vão produzir efeitos rapidamente?, avaliou o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto. ?Ainda assim é um movimento maior do que o registrado em períodos anteriores à liberação de crédito imobiliário?, conclui. Impacto Entre os motivos pela queda na compra de imóveis usados, Viana listou uma medida de grande impacto para as vendas em geral por beneficiar diretamente a faixa mais necessitada de apoio financeiro - a que ganha entre 1 e 3 salários mínimos. Esse segmento deve responder por mais de 70% (3,8 milhões) do déficit habitacional estimado em 7 milhões de unidades. ?Essa medida é a aplicação, a partir de 1º de março, das novas regras para o financiamento habitacional com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de serviço (FGTS) nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal, conforme decidiu o Conselho Curador do FGTS?, informou Viana. ?Ela certamente terá um efeito multiplicador sobre todo o mercado habitacional?, prevê. Financiamento facilitado Segundo as instruções normativas publicadas em 9 de fevereiro no Diário Oficial da União, o limite de avaliação do imóvel para construção ou compra de residências novas e na planta passou de R$ 72 mil para R$ 80 mil. A renda familiar ficou mantida em R$ 3.900 mensais nesses casos. Para as famílias que se enquadram nas chamadas operações especiais, com renda entre R$ 3.900 e R$ 4.900, o limite subiu de R$ 80 mil para R$ 100 mil. Os empréstimos cobrem até 100% do valor do imóvel. Viana destacou outras duas medidas com potencial para impulsionar as vendas de imóveis usados - além do limite de avaliação ter passado para R$ 80 mil, poderão se candidatar trabalhadores com salário de até R$ 3.000. O financiamento cobre 90% do valor do imóvel. Venda em baixa, aluguel em alta A pesquisa ainda constatou que a maioria dos preços médios de aluguel baixou. Foram 9 ocorrências de baixa para 5 de alta de preço no segmento de apartamentos e 7 de baixa e 5 de alta no mercado de casas. O número de imóveis alugados, por sua vez, aumentou 1,65% em janeiro. O índice de locação residencial evoluiu de 2,3352 em dezembro para 2,3736 em janeiro. As 364 imobiliárias consultadas alugaram 864 casas e apartamentos.