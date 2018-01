Vendas de imóvel ficam estáveis em abril Pesquisa realizada pelo Sindicato da Habitação - Secovi - de São Paulo revelou que a velocidade de vendas de imóveis na capital paulista foi de 8,1% em abril. O porcentual é idêntico ao obtido em março. O índice leva em conta o estoque de imóveis à venda e o total comercializado no mês. Os apartamentos de 4, 2 e 3 dormitórios destacam-se como os de melhor desempenho, com velocidade de venda de 15,9%, 9% e 7,6%, respectivamente. Os apartamentos de 1 dormitório tiveram velocidade de 2%. Em relação à faixa de preço, as unidades de até R$ 50 mil tiveram escoamento mais fácil, com velocidade de 17%. Na sequência, os apartamentos de RS$ 250 mil tiveram velocidade de crescimento de 13,9%, e os de valor entre R$ 75 mil a R$ 125 mil, 6,6%.