Vendas de máquinas agrícolas caem 17,1% em janeiro ante dezembro As vendas de máquinas agrícolas no Brasil caíram 17,1 por cento em janeiro contra dezembro, mas subiram 7,3 por cento na comparação com igual mês de 2008, totalizando 3,1 mil unidades, informou nesta segunda-feira a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). A produção de máquinas caiu 13,4 por cento em janeiro na relação mensal, e recuou 20,8 por cento na comparação ano a ano, para 4.642 unidades. As vendas externas de máquinas agrícolas somaram 916 unidades em janeiro, uma queda de 68,2 por cento sobre dezembro e um recuo de 52,9 por cento contra o mesmo mês do ano passado. (Reportagem de Vanessa Stelzer)