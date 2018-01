Vendas de máquinas agrícolas perdem força Apesar da queda de 33,6% nas vendas de máquinas agrícolas no atacado de outubro para novembro, quando foram comercializadas 3.196 unidades, o total vendido nos 11 primeiros meses do ano já ultrapassa o resultado total de 2001. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as vendas acumuladas até o mês passado somaram 39.965 máquinas, 21,4% maior do que mesmo período de 2001. O volume comercializado em novembro também é 2,3% superior ao resultado do mesmo mês do ano passado. A produção registrou queda de outubro para novembro. O volume fabricado caiu 17,1%, para 4.523 unidades. Em relação ao mesmo mês de 2001, houve crescimento de 14,3% e, no acumulado do ano, de 18,1%. De janeiro a novembro, as empresas fabricaram 48.807 unidades. Exportações O volume exportado teve redução de 15,6% de outubro para novembro, totalizando 692 máquinas. Em relação ao mesmo mês de 2001, as vendas externas de novembro aumentaram 26,7%. No acumulado do ano, as empresas comercializaram 9.479 no exterior, total 21,8% maior do que nos mesmos meses do ano passado. O total também supera as exportações totais de 2001, de 8.200 máquinas. O principal impulso para o crescimento nas vendas de máquinas agrícolas este ano foi a continuidade do Moderfrota, um programa de financiamento dirigido ao produtor agrícola com juros subsidiados pelo BNDES.