Vendas de máquinas e equipamentos crescem 22% O faturamento da indústria nacional de máquinas e equipamentos cresceu 22,4% nos primeiros sete meses do ano, sobre o mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados pela Associação Brasileiras da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No período, as receitas passaram de R$ 19,713 bilhões (janeiro a julho de 2003) para R$ 24,121 bilhões (janeiro a julho de 2004). De acordo com os indicadores econômicos da Abimaq, as exportações nos sete primeiros meses do ano cresceram 33% e o nível de emprego subiu 12%, com a criação de mais de 20 mil novas vagas.