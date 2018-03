Vendas de material para construção sobem 0,64%

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, a comercialização de materiais de construção apresentou queda de 13,49%. Com as vendas de fim de ano, 2009 deve fechar com uma retração 12% em relação ao ano passado, estima a Abramat. A projeção da entidade para 2010 é de crescimento de 15% nas vendas.

O nível de emprego na indústria de materiais de construção apresentou ligeiro crescimento de 0,97% em relação ao mês de outubro deste ano. Na comparação com o mês de novembro do ano passado, houve queda de 2,23%.

A Abramat divulgou ainda sondagem realizada entre as empresas associadas à entidade, que indica a retomada do otimismo na indústria. De acordo com a pesquisa, 74% dos empresários estão otimistas quanto às ações do governo no próximo ano. A perspectiva de investimentos também atingiu o nível mais alto em 2009: 67% das empresas pretendem investir nos próximos 12 meses.

"Podemos afirmar que a prorrogação do IPI reduzido para materiais de construção até junho de 2010 é um dos fatores determinantes para esse otimismo", afirmou, em nota, o presidente da Abramat, Melvyn Fox.