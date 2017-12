Vendas de micro e pequenas indústrias crescem 1,8% em fevereiro As vendas das indústrias de micro e pequeno portes cresceram 1,8% em fevereiro em relação a janeiro, segundo a Pesquisa Mensal de Conjuntura realizada pelo Simpi (Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo). Em janeiro, as vendas haviam recuado 0,4% sobre dezembro de 2003. De acordo com a pesquisa, os pedidos em carteira cresceram em 38% das empresas consultadas. O faturamento cresceu 1,5% em fevereiro, depois de ter despencado 7,5% em janeiro - uma característica sazonal, já que dezembro é tradicionalmente um dos meses mais fortes para a economia. Apesar do aumento nas vendas, a utilização da capacidade instalada média manteve-se inalterada em 61% em fevereiro. O nível de emprego na micro e pequena indústrias paulistas ficou praticamente estável, com alta de apenas 0,1% sobre janeiro. Segundo o Simpi, o percentual representa um incremento de 900 postos de trabalho. O levantamento mostra que o percentual de empresas que tiveram dificuldades para receber seus créditos caiu para 76% das empresas, contra 80% em janeiro. As empresas que tiveram seus próprios compromissos afetados foram 57%, contra 59% em janeiro.