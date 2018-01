Vendas de motos crescem 28,7% em outubro As vendas de motocicletas em outubro cresceram 28,7% em relação ao mês anterior, com um total de 80.066 unidades, volume recorde na história do setor. O recorde anterior havia sido atingido em fevereiro, com a venda de 77.466 unidades. A Honda manteve a liderança absoluta no mercado brasileiro, com vendas de 70.230 unidades em outubro, volume 8,4% maior que o de igual período de 2002. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas totais de motos cresceram 9,9%, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas (Abraciclo). No acumulado do ano, o setor apresenta volume de vendas 9,1% maior que em 2002, com 721.928 unidades. Até outubro, as exportações de motos cresceram 73,3%, com 83.044 unidades enviadas ao exterior.