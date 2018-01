Vendas de Natal crescem 16,1% sobre mesmo período de 2003 As vendas de Natal apresentaram crescimento de 16,1% em todo o País neste ano, na comparação com o mesmo período de 2003, segundo levantamento divulgado hoje pela Serasa. No período de 13 a 24 de dezembro, por modalidade de crédito, as vendas à vista aumentaram 16%, enquanto as vendas a prazo tiveram incremento de 16,5%. De acordo com os técnicos da Serasa, esses dados reforçam as expectativas iniciais de vendas melhores para o período e foram motivados pela retomada da atividade econômica, que teria possibilitado o crescimento do número de pessoas empregadas, tornando-as "mais predispostas para a aquisição de bens", tanto à vista, quanto a prazo. A empresa ressalta, porém, que a menor disponibilidade da renda do consumidor, em virtude dos recentes reajustes das tarifas públicas e da elevação das taxas de juros no crédito pessoal, impediu o melhor desempenho do comércio nacional. A Serasa informa ainda que, entre os dia 1º e 24 de dezembro, as vendas totais cresceram 12%, em relação a igual período de 2003, quando houve aumento de 16,5% na comparação com o mesmo intervalo de 2002, considerado pela empresa como "base fraca" de comparação.