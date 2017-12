Vendas de Natal cresceram 2%, segundo a Alshop As vendas nos shopping brasileiros em dezembro de 2003 superaram a estimativa feita pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Neste Natal, o setor registrou alta nas vendas entre 1% e 2% em relação a igual período de 2002. "Projetávamos um empate, mas o que se verificou foi um crescimento, o que é muito bom, pois tivemos um 2003 ruim", comenta o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun. Porém, no fechamento do ano, as vendas nos shoppings tiveram uma retração de 3% na comparação com 2002. O desaquecimento no setor deveu-se, segundo Nabil, às taxas de juros da economia que, mesmo passando por um processo de queda a partir do segundo semestre de 2003, ainda continuam altas. Além disso, ele destaca o aumento nos preços das tarifas públicas e a elevada carga tributária. "Infelizmente, as medidas adotadas pelo governo não se sustentaram. Elas vieram tardiamente", disse. Para 2004, o presidente da Alshop projeta um desempenho melhor nas vendas para os shoppings brasileiros. "Esperamos um crescimento em torno de 3% a 5% para esse ano. Como em 2003 a base de vendas no comércio foi fraca, em 2004 a expectativa é de que tenhamos resultados melhores", ressalta. Nabil comentou também que a Alshop está preparando um documento a ser entregue ao governo durante a primeria reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), a ser realizada este mês. Entre os pedidos feitos pela entidade no documento estão a queda dos juros e a cobrança de impostos daqueles que são isentos, além da redução de tributos para empresários que pagam "altas" taxas. "Aqueles que deixam de contribuir só estão fazendo aumentar a informalidade. Os que pagam seus impostos em dia ficam desestimulados e são incentivados a entrar para o comércio informal. Essa é uma linha que o governo deveria seguir, a de pensar mais no empresariado", defende. Liqüida São Paulo - O Liqüida São Paulo, promoção feita pelos lojistas de shoppings e de rua, deverá reforçar o otimismo projetado para o setor em 2004. As vendas dessa 13ª edição, que acontece de 23 de janeiro a 1º de fevereiro, deverão crescer entre 4% a 5% em relação ao Liqüida São Paulo de 2003. "Entre os segmentos que deverão sustentar esse crescimento está o de vestuário", prevê Nabil.