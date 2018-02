Vendas de Natal na internet devem crescer 30%, diz e-bit As vendas por meio da internet devem crescer até 30% neste Natal na comparação com a mesma data do ano passado, segundo divulgou hoje a empresa de monitoramento de comércio eletrônico, e-bit. As vendas entre os dias 15 de novembro e 24 de dezembro, período de influência do Natal, poderão atingir o patamar de R$ 1,63 bilhão, ante R$ 1,25 bilhão do ano passado.