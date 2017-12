Vendas de Natal no Rio devem crescer 15% As vendas de Natal no Rio devem ter crescimento real de 15% em relação ao ano passado, segundo o Conselho Empresarial de Varejo da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). "Mesmo a população de menor renda que não estava conseguindo consumir durante todo o ano irá as compras. É uma autogratificação facilitada pelo décimo-terceiro?, afirma nota da entidade. De acordo com o documento, serão criados cerca de 10 mil empregos temporários durante a segunda quinzena do mês que vem e o final de dezembro. Depois disso, um terço das vagas deve virar permanente. Para ele, esse ano os presentes consumidos estarão variando entre R$ 30,00 e R$ 50,00.