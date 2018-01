Vendas de notebooks cresceram 21% no 4º trimestre As vendas mundiais de notebooks cresceram 21% em relação ao mesmo período de 1999, enquanto as vendas de computadores pessoais cresceram apenas 1,6%. Os dados preliminares foram fornecidos pelo instituto de pesquisa Dataquest e se referem ao quarto trimestre do ano passado. As informações, divulgadas pelo site CNET News.com, ontem, também indicam que a IBM tem a maior participação no mercado de notebooks, de 13,5%. A Dell subiu uma posição e vem logo atrás, com 13% de participação. A Toshiba, por sua vez, perdeu 1,5% de participação ficando com participação de 12,5% e o terceiro lugar no ranking dos principais vendedores de micros portáteis. A Compaq ficou em quarto lugar (12%) e a Sony com a quinta colocação (6,5%). As informações são da Dow Jones.