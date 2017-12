Vendas de papelão ondulado caem 14,2% até maio O setor de papelão ondulado registrou de janeiro a maio deste ano queda de 14,2% em suas vendas na comparação com igual período do ano passado, alcançando 765,7 mil toneladas (em 2002, 892,6 mil toneladas), informou a Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). No mês passado, as vendas foram de 152,8 mil toneladas, com queda de 17,8% em relação ao mesmo mês no ano anterior e de 2,01% comparado com abril último. "Nossas vendas refletem de maneira clara a queda da atividade econômica neste ano", comenta o presidente da ABPO, Paulo Sérgio Peres, em nota.