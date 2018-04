Vendas de papelão ondulado sobem 0,47% em junho ante maio As vendas brasileiras de papelão ondulado cresceram 0,47 por cento em junho, em relação a maio, para 187,3 mil toneladas, de acordo com dados da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). Em relação ao volume comercializado em junho do ano passado, houve queda de 5,28 por cento.