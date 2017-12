Vendas de produtos siderúrgicos foram recorde em setembro As vendas de produtos siderúrgicos em setembro foram recorde. No mercado interno, foram vendidas no mês passado 1,611 milhão de toneladas, 33,8% maiores que no mesmo mês do ano passado, informou hoje o Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS). De janeiro a setembro, as vendas no mercado interno totalizaram 13,493 milhões de toneladas em 2004, 19% mais que no mesmo período de 2003. Nas vendas ao mercado externo, o valor acumulado em 2004 até setembro, US$ 3,875 bilhões, é maior que o das exportações de todo o ano passado, que foi de US$ 3,860 bilhões. Na comparação com o período de janeiro a setembro de 2003, o crescimento foi de 41,4%. Nota divulgada pelo Instituto afirma que o recorde de exportações do setor deste ano devem-se "em parte ao aumento dos preços internacionais do aço e de outra parte ao enobrecimento da mistura de produtos, com maior volume de produtos acabados, em detrimento de semi-acabados". Isso foi possível, segundo o IBS, porque novos laminadores e linhas de revestimento de aço entraram em operação. A produção de aço bruto de janeiro a setembro foi de 24,663 milhões de toneladas ante 23,353 milhões no mesmo período de 2003.