Vendas de supermercado caem 4,04% em maio As vendas no setor supermercadista em maio registraram queda real de 4,04% em relação ao mesmo período de 2005 e de 8,51% na comparação com abril. No acumulado do ano, o setor apresenta recuo de 2,83% sobre os cinco primeiros meses de 2005. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O declínio na comparação com abril é explicado pela Páscoa, que é a segunda melhor data em vendas para o setor, além do efeito calendário, pois houve um final de semana a mais em abril. A retração de maio também tem como uma das causas a deflação nos preços de diversos alimentos. Em valores nominais, as vendas dos supermercados mostraram queda de 8,42% na comparação como o mesmo mês do ano passado; crescimento de 0,01 sobre abril; e expansão de 2,10% no acumulado do ano.