Vendas de supermercados caem 2,06% em outubro As vendas reais de outubro dos supermercados tiveram queda de 2,06% na comparação com o mesmo mês do ano passado, de acordo com a Associação brasileira de Supermercados (Abras). Em relação a setembro, houve alta de 2,04% e, no acumulado do ano até outubro, as vendas reais registram redução de 2,18% em relação ao mesmo período do ano passado. Em valores nominais, as vendas do setor apresentaram crescimento de 2,38% em relação a setembro e de 1,14% na comparação com outubro de 2005. No acumulado ano, o aumento é de 2,14%.