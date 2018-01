Vendas de supermercados crescem pela 1ª vez em 11 meses O Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras) apresentou em abril o primeiro resultado positivo após 11 meses em queda. As vendas aumentaram 1,69% em termos reais, deflacionadas pelo IPCA, em abril na comparação com o mesmo mês de 2003. Em comparação com março deste ano, o crescimento foi de 5,89%. Segundo presidente da Abras, João Carlos de Oliveira, este pode ser o início de uma retomada do crescimento no setor. "Vou aguardar a consolidação de maio para confirmar o início dessa retomada", disse. Ele afirmou que alguns segmentos da indústria mostram expansão e, como o varejo reage com algum atraso, o desempenho de abril pode sinalizar o começo da retomada. No primeiro quadrimestre, o índice continua apresentando queda, em termos reais, de 1,33% em comparação ao mesmo período de 2003. Até março, o índice acumulava queda real de 2,38%.