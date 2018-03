Vendas de supermercados devem subir mais de 5% em 2009

No acumulado de janeiro a setembro, as vendas reais do setor, deflacionadas pelo IPCA, mostram crescimento de 5,37 por cento frente ao mesmo período de 2008, acima dos 5,30 por cento de expansão verificados na comparação do acumulado de janeiro a agosto deste ano com igual intervalo do ano passado.

"Isso mostra que o crescimento das vendas está se mantendo em uma crescente e acima de 5 por cento ao longo deste ano. Não vamos revisar a projeção oficial, mas já estamos trabalhando com expansão superior a 5 por cento para 2009", disse Honda a jornalistas.

A Abras revisou no final de julho a projeção para o desempenho do setor em 2009 de crescimento de 2,5 por cento para expansão de 4,5 por cento.

Em setembro, informou a associação, as vendas do setor caíram 4 por cento ante agosto, porém subiram 6 por cento na comparação com o mesmo mês de 2008.

Conforme o presidente da Abras, a queda na comparação mês a mês já era esperada, em razão do efeito calendário. "Agosto tem 31 dias, contra 30 de setembro. Um dia já faz a diferença", explicou.

Em relação ao desempenho esperado para as vendas de Natal, Honda afirmou que o setor deverá experimentar resultados melhores do que os de 2008 --naquele ano, o faturamento real em dezembro cresceu 6 por cento sobre o mesmo intervalo de 2007.

"Devemos crescer além desses 6 por cento", disse.

Ele afirmou ainda que a decisão do governo anunciada nesta quinta-feira de estender a redução do Imposto sobre Produtos Industrializado (IPI) para itens de linha branca foi acertada. "O final do ano é o melhor momento para venda desses produtos. O governo operou muito bem", avaliou.

(Por Stella Fontes)