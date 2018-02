Vendas de supermercados em julho recuam 3,37% As vendas de julho dos supermercados brasileiros registraram uma queda real de 3,37% em relação ao mesmo mês de 2005. Na comparação com junho, houve aumento de 4,63%. Mas, no acumulado do ano, o setor ainda registra recuo no faturamento, de 2,83%. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A entidade divulgou também o índice nacional de volume do primeiro semestre de 2006, o qual mostra que houve alta de 4,2% na quantidade física comercializada pelos supermercados. No mesmo período, o faturamento caiu 2,74%.