Vendas de supermercados sobem 2,12% em setembro As vendas de setembro dos supermercados brasileiros tiveram aumento real de 2,12% em relação ao mesmo mês de 2005, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). No início de outubro, a Abras havia previsto uma queda de 1,5% no faturamento real na mesma comparação. Sobre agosto desse ano, a alta foi de 0,94%. No acumulado deste ano, o comércio do setor ainda apresenta queda de 2,21%. De acordo com a associação, a elevação registrada em setembro, na comparação com o mês anterior, deve-se em parte ao mês ter contado com cinco finais de semana, contra os quatro de agosto. Em valores nominais, as vendas do setor apresentaram crescimento de 1,15% em setembro, em relação a agosto, e de 5,9% sobre igual mês do ano passado. No acumulado, o aumento é de 2,24%. A Abras mantém a projeção de crescimento real de 1% nas vendas dos supermercados neste ano. No mês passado, a entidade cogitou reduzir a estimativa para 0,6%; no entanto, mudou de opinião depois do início da reversão da queda das vendas, observado em setembro. Após a alta de 2,12% em setembro, a Abras avalia que o desempenho de outubro tenha mantido esse mesmo patamar. Na avaliação da entidade, a estimativa de alta de 15% nas vendas do Natal e de 5% a 6% nas vendas de dezembro também contribuirão para o alcance do resultado no ano. De acordo com o presidente da Abras, João Carlos Oliveira, a entidade previa um resultado negativo de 1,5% nas vendas do mês de setembro, mas o efeito calendário observado no período, com cinco finais de semana, foi um dos pontos destacados para o resultado positivo no mês. Além disso, Oliveira informou que também influenciou a performance o crescimento real de 1,03% em relação a agosto no valor da Cesta Abras Mercado, que inclui 35 produtos de amplo consumo no setor. Segundo Oliveira, porém, dados preliminares para o mês sinalizavam situação ruim. "Vimos que isso era pontual, felizmente, a situação foi revertida." Oliveira informou que o mesmo grupo de empresas que tinham informado inicialmente uma redução nas vendas do período já revelam uma estimativa positiva para outubro. Segundo a entidade , o setor supermercadista tem registrado bons desempenhos em Estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia. O mercado paulista, o primeiro em volume de vendas, tem mantido a média de crescimento. Oliveira destacou que o crescimento estimado de 1% para 2006 é ainda bastante pequeno se considerado o aumento da área de vendas do setor, de 2% entre 2005 e 2006. A entidade ainda não possui uma estimativa para a performance do setor em 2007, o que deverá ser feito apenas após o período de venda de dezembro, principal época do ano para o setor. Matéria alterada às 14h41 para acréscimo de informações